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В Киеве могут временно закрыть на вход три станции метро из-за футбольного матча

В воскресенье, 11 марта, в Киеве на стадионе Олимпийский состоится футбольный матч Динамо - Верес, работу трех станций метро будет ограничено

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", – отметили в пресс-службе.

Матч между Динамо (Киев) – Верес (Ровно) начнется в 19:30.

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