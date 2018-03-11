В Киеве могут временно закрыть на вход три станции метро из-за футбольного матча
11 марта, 2018, 13:38
В воскресенье, 11 марта, в Киеве на стадионе Олимпийский состоится футбольный матч Динамо - Верес, работу трех станций метро будет ограничено
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", – отметили в пресс-службе.
Матч между Динамо (Киев) – Верес (Ровно) начнется в 19:30.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-