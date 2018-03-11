 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Карпатах нашли киевлянина, который исчез 7 марта

В Карпатах спасатели МЧС нашли 27-летнего туриста из Киева Константина Зинченко, который пропал во время спуска с горы Поп Иван 7 марта, рассказали журналистам Нового времени друзья молодого человека

Киевлянин заблудился в горах и решил спрятаться в хижине, предусмотренной специально для пристанища туристов. Там он провел несколько дней, пока его не обнаружили спасатели МЧС.

Сообщается, что состояние киевского туриста удовлетворительное.

С утра 10 марта началась поисково-спасательная операция, к которой привлекли 17 спасателей и три единицы техники. Четыре поисковые группы обследовали территорию в районе гор Вухатый Камень, Смотрич и Пип-Иван.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать