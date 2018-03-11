В Карпатах нашли киевлянина, который исчез 7 марта
11 марта, 2018, 12:59
В Карпатах спасатели МЧС нашли 27-летнего туриста из Киева Константина Зинченко, который пропал во время спуска с горы Поп Иван 7 марта, рассказали журналистам Нового времени друзья молодого человека
Киевлянин заблудился в горах и решил спрятаться в хижине, предусмотренной специально для пристанища туристов. Там он провел несколько дней, пока его не обнаружили спасатели МЧС.
Сообщается, что состояние киевского туриста удовлетворительное.
С утра 10 марта началась поисково-спасательная операция, к которой привлекли 17 спасателей и три единицы техники. Четыре поисковые группы обследовали территорию в районе гор Вухатый Камень, Смотрич и Пип-Иван.
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