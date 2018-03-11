В Будапеште заявляют, что миссия ОБСЕ якобы уже заработала на Закарпатье. В Ужгороде это отрицают
Об этом сообщается на официальном сайте правящей партии "Фидес" Виктора Орбана, в которую входит министр, со ссылкой на заявление Сийярто в субботу, 10 марта.
Сийярто сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на Востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, так чтобы "венгерская община в Закарпатье не подвергалась нападениям".
По его словам, в пятницу, 9 марта, он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество лиц, входящих в миссию: 12.
Также руководитель венгерской дипломатии утверждает, что Генеральный секретарь ОБСЕ и Верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу отправить мониторинговую миссию ОБСЕ на Закарпатье.
При этом на сайте правительства Венгрии сейчас отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.
"Стоит заметить, что заявление Сийярто вызывает сомнения, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого. Теоретически возможно открытие присутствия СММ в Ужгороде, ведь мандат миссии распространяется не только на Донбасс, но и на всю территорию Украины, однако вызывает удивление, что об этом сообщает Венгрия, а не руководство СММ", - отмечает при этом Европейская правда.
Вместе с тем, в Закарпатскую областную государственную администрацию не поступала информация об открытии миссии ОБСЕ на Закрпатье, сообщил представитель местной ОГА Ярослав Галас.
"Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования", - приводит его слова Общественное радио.
Он также добавил, что, возможно, такое согласование не требуется, однако "в известность они бы должны были поставить" администрацию.
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