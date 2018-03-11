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Украинский лыжник завоевал второе "золото" на Паралимпиаде в Пхенчхане

Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане завоевал для Украинской сборной вторую золотую награду

Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.

Яровой занял первое место среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров. Вторым финишировал американский спортсмен, а третье место у корейца.

Еще один украинский спортсмен Тарас Рудь в этих гонках занял 7-е место.

Ранее Яровой выиграл две серебряные и одну бронзовую медали на Паралимпиаде в Сочи в 2014 г.

В целом украинцы получили 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Паралимпиада-2018 стартовала в Южной Корее 9 марта, Игры будут продолжаться 9 дней. За медали будут бороться спортсмены из 49 стран.

Украину представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

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