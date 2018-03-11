Украинские военные задержали боевика, который пытался проникнуть вглубь позиций

11 марта, 2018, 08:06

В Луганской области военнослужащие отдельной механизированной бригады предотвратили попытку проникновения боевиков незаконных вооруженных формирований на подконтрольную Украине территорию

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

После неприцельного обстрела противником позиций ВСУ боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами, и он был взят в плен.

При нем был автомат Калашникова АК-74Н и военный билет на имя Солоіда Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией. Сообщается, что боевика передали в компетентные органы.