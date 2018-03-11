Украинские военные задержали боевика, который пытался проникнуть вглубь позиций
11 марта, 2018, 08:06
В Луганской области военнослужащие отдельной механизированной бригады предотвратили попытку проникновения боевиков незаконных вооруженных формирований на подконтрольную Украине территорию
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
После неприцельного обстрела противником позиций ВСУ боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами, и он был взят в плен.
При нем был автомат Калашникова АК-74Н и военный билет на имя Солоіда Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией. Сообщается, что боевика передали в компетентные органы.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-