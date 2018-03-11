 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинские военные задержали боевика, который пытался проникнуть вглубь позиций

В Луганской области военнослужащие отдельной механизированной бригады предотвратили попытку проникновения боевиков незаконных вооруженных формирований на подконтрольную Украине территорию

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

После неприцельного обстрела противником позиций ВСУ боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами, и он был взят в плен.

При нем был автомат Калашникова АК-74Н и военный билет на имя Солоіда Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией. Сообщается, что боевика передали в компетентные органы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать