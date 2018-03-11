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Турецкие войска достигли окраин Африна

Вооруженные силы Турции достигли окрестностей города Африн на северо-западе Сирии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Турецкие военные и союзные сирийские повстанческие группы, которые они поддерживают, продвигаются городом с востока на фоне интенсивных бомбардировок.

В январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзного "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG).

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Во время военной кампании Турции удалось получить контроль над всеми районами региона Африн на границе с Турцией, включая несколько небольших городов и большое количество сел.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия вскоре попадет в Африн. Он также пообещал смести курдских бойцов по всей длине границы.

  • Ранее турецкие самолеты атаковали правительственные сирийские силы, в результате чего погибли 36 военных.
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