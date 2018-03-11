Трамп пригрозил новыми пошлинами на европейские товары

11 марта, 2018, 08:34

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые пошлины на европейские товары в случае, если ЕС не отменит ограничения на ввоз американской продукции

Такое же условие Трамп озвучил для отмены пошлин на импорт в США стали и алюминия.

"Европейский союз, чудесные страны, которые плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу пошлин на сталь и алюминий. Если они отменят свои ужасные ограничения и пошлины на американские товары, мы поступим так же. Большой дефицит. В противном случае, введем пошлины на автомобили и другие товары из Европы. Так будет честно!", - написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Пошлины введены для продукции всех стран, за исключением Канады и Мексики. Для этих стран предусмотрено исключение сроком на 30 дней с опцией пролонгации. Позже президент заявил, что решил подождать в течение 15 дней международной реакции, и только потом введет пошлины.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение от Трампа о введении пошлины на импорт стали и алюминия проигрывают все стороны.