Трамп пригрозил новыми пошлинами на европейские товары
Такое же условие Трамп озвучил для отмены пошлин на импорт в США стали и алюминия.
"Европейский союз, чудесные страны, которые плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу пошлин на сталь и алюминий. Если они отменят свои ужасные ограничения и пошлины на американские товары, мы поступим так же. Большой дефицит. В противном случае, введем пошлины на автомобили и другие товары из Европы. Так будет честно!", - написал Трамп в Twitter.
Ранее сообщалось, что Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Пошлины введены для продукции всех стран, за исключением Канады и Мексики. Для этих стран предусмотрено исключение сроком на 30 дней с опцией пролонгации. Позже президент заявил, что решил подождать в течение 15 дней международной реакции, и только потом введет пошлины.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение от Трампа о введении пошлины на импорт стали и алюминия проигрывают все стороны.
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