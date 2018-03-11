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Свитолина вышла в третий круг турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Мону Бартель во втором туре турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в США

Поединок завершился в пользу Свитолины со счетом 6:4, 6:3, передает Укринформ.

В 1/16 турнира Свитолина сыграет с 27-й ракеткой мира испанкой Карлой Суарес Наварро.

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