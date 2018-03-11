Свитолина вышла в третий круг турнира WTA
11 марта, 2018, 09:08
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Мону Бартель во втором туре турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в США
Поединок завершился в пользу Свитолины со счетом 6:4, 6:3, передает Укринформ.
В 1/16 турнира Свитолина сыграет с 27-й ракеткой мира испанкой Карлой Суарес Наварро.
- Напомним, 6 марта Свитолина победила на выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке, где играют только тай-брейки до 10 очков без геймов и сетов.
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