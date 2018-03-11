Сутки на фронте: 5 обстрелов, ранен украинский военный
11 марта, 2018, 08:49
В минувшие сутки агрессор произвел 5 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня один украинский воин получил ранение
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Боевики российско-оккупационных войск продолжают производить обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.
На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. Кроме этого, минометы 82 калибра враг применил неподалеку Катериновки.
На Донетчине оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного. Также из 82 мм минометов и гранатометов враг вел огонь по защитникам Богдановки.
- Напомним, украинские военные задержали боевика, который пытался проникнуть вглубь позиций.
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