Стало известно, сколько боевиков уже воспользовались программой "Тебя ждут дома"
11 марта, 2018, 15:30
От начала конфликта по программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" в Украину вернулись 200 бывших боевиков
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
По данным штаба, из общего количества сдавшихся террористов суды освободили от уголовной ответственности 125 человек, от отбывания наказания - 9.
По условиям программы СБУ "тебя ждут дома", сдавшиеся террористы, которые не совершали тяжких преступлений, могут быть оправданы через суд и вернуться к своей семье.
Эта программа действует с 18 августа 2015 года и предусматривает, что такое лицо самостоятельно соглашается рассказать об участии в сепаратистских группировках.
- Напомним, в Луганской области военнослужащие отдельной механизированной бригады предотвратили попытку проникновения боевика незаконных вооруженных формирований на подконтрольную Украине территорию. При нем был автомат Калашникова АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией.
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