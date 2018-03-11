Стало известно, сколько боевиков уже воспользовались программой "Тебя ждут дома"

11 марта, 2018, 15:30

От начала конфликта по программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" в Украину вернулись 200 бывших боевиков

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным штаба, из общего количества сдавшихся террористов суды освободили от уголовной ответственности 125 человек, от отбывания наказания - 9.

По условиям программы СБУ "тебя ждут дома", сдавшиеся террористы, которые не совершали тяжких преступлений, могут быть оправданы через суд и вернуться к своей семье.

Эта программа действует с 18 августа 2015 года и предусматривает, что такое лицо самостоятельно соглашается рассказать об участии в сепаратистских группировках.