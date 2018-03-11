Пьяные гражданские спровоцировали драку возле объекта ВМС на Херсонщине
Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.
"Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где выражались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебным инструкциям они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины", - сказано в сообщении.
Командование подчеркнуло, что все указанные военнослужащие были трезвы.
Сейчас зафиксированы телесные повреждения как военнослужащих, так и гражданских лиц, материалы переданы в правоохранительные органы.
Относительно указанного факта командованием Военно-морских сил ВСУ и Военной службой правопорядка проводятся служебные проверки.
Юридическая оценка будет дана компетентными правоохранительными органами, после чего виновные лица будет привлечены к ответственности.
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