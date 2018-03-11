Пьяные гражданские спровоцировали драку возле объекта ВМС на Херсонщине

11 марта, 2018, 19:27

Вблизи поселка Новая Збурьевка Херсонской области, где одно из подразделений Военно-морских сил Вооруженных сил выполняет задачи по охране и обороне военного объекта, гражданские лицами спровоцировали драку с военнослужащими

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где выражались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебным инструкциям они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины", - сказано в сообщении.

Командование подчеркнуло, что все указанные военнослужащие были трезвы.

Сейчас зафиксированы телесные повреждения как военнослужащих, так и гражданских лиц, материалы переданы в правоохранительные органы.

Относительно указанного факта командованием Военно-морских сил ВСУ и Военной службой правопорядка проводятся служебные проверки.

Юридическая оценка будет дана компетентными правоохранительными органами, после чего виновные лица будет привлечены к ответственности.