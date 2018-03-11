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Путин ответил на вопрос, собирается ли он возвращать Украине оккупированный Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение Украине завоеванной російчськими войсками территории Автономной Республики Крым, по его мнению, является категорически невозможным

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на его заявление в новом пропагандистском фильме "Путин" режиссера Андрея Кондрашова, автора скандальной ленты "Крым. Возвращение на родину".

"Да что вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - заявил он в ответ на вопрос о возможности появления обстоятельств для возвращения Крыма.

Фильм "Путин" выложил в российские соцсети еще один путинский пропагандист Дмитрий Киселев.

  • Напомним, украинский десантник, ветеран АТО, а ныне путешественник и блогер Валерий Ананьев встретил в итальянской Вероне ведущего "Первого канала" (Россия) Артема Шейнина и плюнул ему в лицо.
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