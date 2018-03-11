НАТО: политика Альянса в отношении Украины не изменилась - изменилась политика Украины
11 марта, 2018, 14:48
Политика Североатлантического союза в отношении Украины не изменилась, заявил один из представителей НАТО после того, как Украину добавили в список стран-аспирантов
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Политика НАТО остается прежней. Изменилась политика Украины, и это отражено на сайте", – сказал представитель Альянса.
- Напомним, что накануне в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта. Это означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к диалогу с НАТО.
- Порошенко приветствовал это решение и озвучил следующий шаг на пути вступления Украины в НАТО.
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