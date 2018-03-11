 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НАТО: политика Альянса в отношении Украины не изменилась - изменилась политика Украины

Политика Североатлантического союза в отношении Украины не изменилась, заявил один из представителей НАТО после того, как Украину добавили в список стран-аспирантов

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Политика НАТО остается прежней. Изменилась политика Украины, и это отражено на сайте", – сказал представитель Альянса.

  • Напомним, что накануне в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта. Это означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к диалогу с НАТО.
  • Порошенко приветствовал это решение и озвучил следующий шаг на пути вступления Украины в НАТО.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать