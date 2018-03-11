Нацполиция разоблачила в Кривом Роге порностудию с моделями-школьницами

11 марта, 2018, 17:32

В Кривом Роге полицейские пресекли деятельность интернет-порностудии, в которой "работали" несовершеннолетние девушки

Речь идет о 3-х несовершеннолетних гражданках, одной из которых было 16 лет, а двум другим - по 15, сообщает Первый городской.

Порностудия работала в съемной квартире. Там девушки-подростка не только "работали", но и постоянно проживали.

Правоохранители изъяли три ноутбука. Также они нашли видеозаписи с девушками порнографического характера.