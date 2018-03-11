Китай разрешил Си Цзиньпину быть президентом пожизненно
Конституционные изменения были приняты ежегодным заседанием Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган Китая) в воскресенье, сообщает ВВС.
С 2996 голосов два делегата голосовали против, три – воздержались.
Ранее Компартия Китая предложила убрать из Конституции страны положения о том, что президент и вице-президент КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд.
ЦК КПК предложил зафиксировать, что срок полномочий президента и вице-президента Китайской Народной Республики – такой же, как и в Всекитайского собрания народных представителей.
Президент США Дональд Трамп оценил намерения власти Китая продлить срок полномочий президента и допустил, что США "возможно, тоже так сделают".
В конце октября прошлого года Компартия Китая закрепила в своем статуте политическое мнению президента Си Цзиньпина, поставив его на один уровень с Мао Цзэдуном, а Си Цзиньпина переизбрали генсеком партии еще на 5 лет.
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