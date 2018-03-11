Китай разрешил Си Цзиньпину быть президентом пожизненно

11 марта, 2018, 11:38

Китай одобрил снятие срочных ограничений пребывания на посту президента, благодаря чему Си Цзиньпин будет иметь возможность занимать эту должность пожизненно

Конституционные изменения были приняты ежегодным заседанием Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган Китая) в воскресенье, сообщает ВВС.

С 2996 голосов два делегата голосовали против, три – воздержались.

Ранее Компартия Китая предложила убрать из Конституции страны положения о том, что президент и вице-президент КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд.

ЦК КПК предложил зафиксировать, что срок полномочий президента и вице-президента Китайской Народной Республики – такой же, как и в Всекитайского собрания народных представителей.

Президент США Дональд Трамп оценил намерения власти Китая продлить срок полномочий президента и допустил, что США "возможно, тоже так сделают".

В конце октября прошлого года Компартия Китая закрепила в своем статуте политическое мнению президента Си Цзиньпина, поставив его на один уровень с Мао Цзэдуном, а Си Цзиньпина переизбрали генсеком партии еще на 5 лет.