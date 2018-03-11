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Киевлян предупредили о густом тумане 11 марта

Утром в воскресенье, 11 марта, в Киеве ожидается туман

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Согласно данным Укргидрометцентра, видимость составит 200-500 метров.

КГГА рекомендует водителям 11 марта снизить скорость во время поездки, и, по возможности, использовать противотуманные фары.

Также во время остановки советуют включать аварийные фары.

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