Киевлян предупредили о густом тумане 11 марта

11 марта, 2018, 07:18

Утром в воскресенье, 11 марта, в Киеве ожидается туман

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Согласно данным Укргидрометцентра, видимость составит 200-500 метров.

КГГА рекомендует водителям 11 марта снизить скорость во время поездки, и, по возможности, использовать противотуманные фары.

Также во время остановки советуют включать аварийные фары.