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К 2022 году Украина может сократить потребление газа на 5 млрд кубов

За последние 3 года потребление газа в Украине сократилось на 6 миллиардов кубометров (в 2014 году - 24 млрд кубов 2017 год - 18 млрд кубов), однако страна способна продолжить сокращение и снизить потребность еще на 5 млрд кубометров. И достичь этого показателя планируют к 2022 году

Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кроме этого Гройсман сообщил и о стремительном развитии возобновляемой энергетики, в частности, о росте количества домохозяйств, используюющих солнечные электроустановки - таких в Украине в конце 2015 года было 21, а в конце 2017 - 3010 домов.

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Также, по его информации, по государственной программе для населения "Теплые кредиты", стартовавшей в октябре 2014 года, уже выдано 274 тысяч кредитов на 5 млрд грн.

Отметим, в Украине 2 марта ввели временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки. Это произошло из-за того, что "Газпром" отказывается выполнять свои контрактные обязательства, которые определил суд.

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