К 2022 году Украина может сократить потребление газа на 5 млрд кубов
Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Кроме этого Гройсман сообщил и о стремительном развитии возобновляемой энергетики, в частности, о росте количества домохозяйств, используюющих солнечные электроустановки - таких в Украине в конце 2015 года было 21, а в конце 2017 - 3010 домов.
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Также, по его информации, по государственной программе для населения "Теплые кредиты", стартовавшей в октябре 2014 года, уже выдано 274 тысяч кредитов на 5 млрд грн.
Отметим, в Украине 2 марта ввели временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки. Это произошло из-за того, что "Газпром" отказывается выполнять свои контрактные обязательства, которые определил суд.
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- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- Однако, в "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже проплаченные объемы.
- В свою очередь "Газпром" объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- Также стало известно, что "Нафтогаз" обратится в арбитраж за возмещением ущерба от действий "Газпрома".
- "Газпром" не прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении соглашений.
- Тем временем Украина более чем в 7 раз увеличила импорт газа из Европы.
- При этом коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.
- Утром 6 марта в Украине заявили о завершении кризисной ситуации по газоснабжению и намерении перейти в штатный режим работы с 7 марта.
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