Группа американских сенаторов во главе с Сандерсом хочет диалога с Россией

11 марта, 2018, 14:18

Сенаторы-демократы Эдвард Марки, Джефф Меркли, Дайан Файнстин, а также независимый сенатор Берни Сандерс направили государственному секретарю Рексу Тиллерсону письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу обострения напряженности в отношениях с Москвой и призвали его без промедления начать новый раунд стратегических переговоров с Россией, чтобы минимизировать вероятность конфликта между двумя странами

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Потребность в американо-российском стратегическом диалоге становится еще острее в свете выступления президента Путина 1 марта, в котором он рассказал о несколько видах нового ядерного оружия, которое якобы разрабатывается в России, в том числе крылатые ракеты и подводные ядерные аппараты, на которые в данный момент не распространяются ограничения в рамках договора по СНВ, и постановка которых на вооружение может иметь дестабилизирующий эффект", - считают сенаторы.

Сенаторы признают, что у Вашингтона, безусловно, есть существенные разногласия с Россией, в том числе по поводу ее "вопиющего вмешательства в выборы 2016 года, нарушений ею Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которые продолжаются, военного вмешательства в Украину и незаконной аннексии Крыма, а также дестабилизирующих действий в Сирии".

В той же время, пишут они, "именно из-за этих политические разногласий, а не вопреки им, США должны срочно начать диалог с Россией, чтобы избежать просчетов и снизить вероятность конфликта".

Они также призывают администрацию поднять вопрос о нарушении договора о РСМД, продлить СНВ-III и вести работу по повышению прозрачности в сфере неядерных видов оружия.

Все эти шаги призваны снизить вероятность того, что ядерное оружие когда-либо будет применено снова, отметили законодатели.

Комментируя письмо американских законодателей, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с журналистами во время пребывания в Эфиопии отметил, что Россия всегда выступает за то, "чтобы диалог по стратегической стабильности между Россией и США продолжался и развивался".

Инициатор этого послания, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс представляет крайно левый фланг американского политикума и является одним из двух сенаторов, которые в июле 2017 года голосовали против закона, который ужесточил антироссийские санкции. Во время предвыборной гонки 2016 года считался один из наиболее вероятных кандидатов в президенты от Демократической партии, но в итоге проиграл борьбу за номинацию Хиллари Клинтон.