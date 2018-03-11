ФСБ уничтожила возле Саратова "законспирированную террористическую ячейку"

11 марта, 2018, 17:51

ФСБ заявляет, что якобы предотвратила теракт, который планировался членами "законспирированной террористической ячейки"

Об этом сообщает пресс-служба этой российской спецслужбы.

"11 марта (2018 года, - ред.) при попытке задержания преступники, передвигавшиеся на автомобиле, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и во время боевого столкновения получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

"ФСБ заявляет, что во время осмотра места происшествия обнаружены используемые террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами", - говорится в сообщении.

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На обнародованном в сети видео видно, что пистолеты погибшие держали в руках, тогда как взрывчатку вынули из их легковушки.

Перестрелка произошла среди поля, вне населенных пунктов.

Управление ФСБ России по Саратовской области возбудило уголовное дело с квалификацией "подготовка к террористическому акту".

Кем были погибшие - представителями мусульманского подполья или русскими националистами - в ФСБ не уточняют.