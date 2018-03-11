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ФСБ уничтожила возле Саратова "законспирированную террористическую ячейку"

ФСБ заявляет, что якобы предотвратила теракт, который планировался членами "законспирированной террористической ячейки"

Об этом сообщает пресс-служба этой российской спецслужбы.

"11 марта (2018 года, - ред.) при попытке задержания преступники, передвигавшиеся на автомобиле, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и во время боевого столкновения получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

"ФСБ заявляет, что во время осмотра места происшествия обнаружены используемые террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами", - говорится в сообщении.

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На обнародованном в сети видео видно, что пистолеты погибшие держали в руках, тогда как взрывчатку вынули из их легковушки.

Перестрелка произошла среди поля, вне населенных пунктов.

Управление ФСБ России по Саратовской области возбудило уголовное дело с квалификацией "подготовка к террористическому акту".

Кем были погибшие - представителями мусульманского подполья или русскими националистами - в ФСБ не уточняют.

  • Напомним, что перед этим президент России Владимир Путин заявил, что будто бы готов сотрудничать с оппозицией.
  • При этом он не стал называть имена Алексея Навального, у которого есть непогашенная судимость, на основании которой ему запретили баллотироваться в президенты и подозреваемого в "терроризме" после провальной "революции" 05.11.17 Вячеслава Мальцева, который скрывается во Франции, но сообщил, что "любого человека можно помиловать".
  • Стоит заметить, что Мальцев до 2016 года преимущественно жил и работал в Саратове.
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