ЕС готов поддержать введение миротворцев на Донбасс
11 марта, 2018, 18:32
Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, если это поможет в реализации Минских соглашений и урегулировании конфликта
Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает УНИАН.
При этом она отметила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, согласно своему мандату.
По словам Федерика Могерини, именно Минские договоренности предоставили план урегулирования ситуации на востоке Украины и остановили эскалацию конфликта. Она добавила, что необходимо продолжать реализацию соглашений.
- Как уже сообщалось, в этом же выступлении Могерини призвала украинские власти усилить противодействие взяточничеству и обеспечить работу Высшего антикоррупционного суда.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-