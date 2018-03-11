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ЕС готов поддержать введение миротворцев на Донбасс


фото: sana.sy
Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, если это поможет в реализации Минских соглашений и урегулировании конфликта

Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает УНИАН.

При этом она отметила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, согласно своему мандату.

По словам Федерика Могерини, именно Минские договоренности предоставили план урегулирования ситуации на востоке Украины и остановили эскалацию конфликта. Она добавила, что необходимо продолжать реализацию соглашений.

  • Как уже сообщалось, в этом же выступлении Могерини призвала украинские власти усилить противодействие взяточничеству и обеспечить работу Высшего антикоррупционного суда.
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