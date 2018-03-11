ЕС готов поддержать введение миротворцев на Донбасс

11 марта, 2018, 18:32

Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, если это поможет в реализации Минских соглашений и урегулировании конфликта

Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает УНИАН.

При этом она отметила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, согласно своему мандату.

По словам Федерика Могерини, именно Минские договоренности предоставили план урегулирования ситуации на востоке Украины и остановили эскалацию конфликта. Она добавила, что необходимо продолжать реализацию соглашений.