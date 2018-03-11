Электрофуры Tesla Semi впервые осуществили доставку груза
Об этом сообщил основатель компании Илон Маск на своей странице в Instagram.
Tesla Semi были привлечены к доставке батарей для электромобилей Tesla с фабрики в Неваде, где производят литий-ионные аккумуляторы, на автомобильный завод в Калифорнии.
Как известно, в декабре прошлого года Tesla уже получила заказ на 285 беспилотных фур. Больше всего предзаказ на покупку грузовиков сделала компания PepsiCo - 100 электрофур.
Возглавляемая Маском американская компания Tesla представила первый электрогрузовик Tesla Semi Truck 17 ноября 2017 года. Машина способна проехать на одной зарядке 800 км. Semi Truck имеет четыре независимых электродвигателя на задних осях для максимальной мощности и ускорения, а также снижение расхода энергии на 1 км пути.
- Ранее сообщалось, что Илон Маск показал проект электробуса для тоннелей под городами.
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