Электрофуры Tesla Semi впервые осуществили доставку груза

11 марта, 2018, 10:32

Созданные компанией Tesla грузовика Tesla Semi на электрической тяге впервые осуществили доставку груза

Об этом сообщил основатель компании Илон Маск на своей странице в Instagram.

Tesla Semi были привлечены к доставке батарей для электромобилей Tesla с фабрики в Неваде, где производят литий-ионные аккумуляторы, на автомобильный завод в Калифорнии.

Как известно, в декабре прошлого года Tesla уже получила заказ на 285 беспилотных фур. Больше всего предзаказ на покупку грузовиков сделала компания PepsiCo - 100 электрофур.

Возглавляемая Маском американская компания Tesla представила первый электрогрузовик Tesla Semi Truck 17 ноября 2017 года. Машина способна проехать на одной зарядке 800 км. Semi Truck имеет четыре независимых электродвигателя на задних осях для максимальной мощности и ускорения, а также снижение расхода энергии на 1 км пути.