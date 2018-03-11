Эксперт рассказал о "самом главном способе борьбы с коррупцией"

11 марта, 2018, 22:10

Взяточничество исчезнет в Украине лишь при том условии, если неравнодушные граждане будут готовы фиксировать его проявления в виде заявлений в правоохранительные органы, а потом давать соответствующие показания в суде

Об этом заявил политолог Сергей Таран в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Самый главный способ борьбы с коррупцией - это писать заявление и быть готовым свидетельствовать в суде о факте коррупции", - отметил эксперт.

В связи с этим он призвал к "нетолерантному" отношению к коррупции.

"Если мы ежедневно не будем терпеть эту коррупцию - каждый на своем месте - то ее и не будет. Но это требует немного большего, чем просто сидеть и жаловаться на жизнь", - отметил Таран.