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Эксперт рассказал о "самом главном способе борьбы с коррупцией"

Взяточничество исчезнет в Украине лишь при том условии, если неравнодушные граждане будут готовы фиксировать его проявления в виде заявлений в правоохранительные органы, а потом давать соответствующие показания в суде

Об этом заявил политолог Сергей Таран в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Самый главный способ борьбы с коррупцией - это писать заявление и быть готовым свидетельствовать в суде о факте коррупции", - отметил эксперт.

В связи с этим он призвал к "нетолерантному" отношению к коррупции.

"Если мы ежедневно не будем терпеть эту коррупцию - каждый на своем месте - то ее и не будет. Но это требует немного большего, чем просто сидеть и жаловаться на жизнь", - отметил Таран.

  • Как уже сообщалось, на этом же эфире бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко (БПП) Егор Фирсов заявил, что значительная часть кредитов Международного валютного фонда (МВФ), поступающих в Украину, оседают в карманах "смотрящих" за государственными промышленными гигантами.
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