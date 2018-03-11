Экс-нардеп от БПП рассказал, как разворовываются средства МВФ

11 марта, 2018, 20:31

Значительная часть кредитов Международного валютного фонда (МВФ), поступающих в Украину, оседают в карманах "смотрящих" за государственными промышленными гигантами

Об этом заявил бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко (БПП) Егор Фирсов, комментируя в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV заявление президента о недопустимости вмешательства Фонда во внутренние дела Украины.

"Как работает эта коррупционная цепочка? МВФ выделяет нам кредит. Один транш - это плюс-минус $1 млрд, который идет на то, чтобы мы держали гривню и держали экономику. Но из этих же денег, как правило, кредитуются государственные предприятия, которые в большей степени убыточны", - пояснил он.

Вот здесь, по его словам, и начинаются коррупционные злоупотребления.

"Они (государственные промышленные гиганты, - ред.) забирают деньги якобы на свое развитие, но все равно остаются убыточными. Потому что там "смотрящие", там тотально коррупция. Я могу привести десятки примеров - "Одесский припортовый", "Энергоатом", "Артемсоль" и др.", - добавил Фирсов.

По словам политика, "МВФ это видит".

"МВФ видит, что часть их денег оседает в карманах у "смотрящих" за теми или иными отраслями", - добавил он.