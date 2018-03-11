Экс-нардеп от БПП рассказал, как разворовываются средства МВФ
Об этом заявил бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко (БПП) Егор Фирсов, комментируя в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV заявление президента о недопустимости вмешательства Фонда во внутренние дела Украины.
"Как работает эта коррупционная цепочка? МВФ выделяет нам кредит. Один транш - это плюс-минус $1 млрд, который идет на то, чтобы мы держали гривню и держали экономику. Но из этих же денег, как правило, кредитуются государственные предприятия, которые в большей степени убыточны", - пояснил он.
Вот здесь, по его словам, и начинаются коррупционные злоупотребления.
"Они (государственные промышленные гиганты, - ред.) забирают деньги якобы на свое развитие, но все равно остаются убыточными. Потому что там "смотрящие", там тотально коррупция. Я могу привести десятки примеров - "Одесский припортовый", "Энергоатом", "Артемсоль" и др.", - добавил Фирсов.
По словам политика, "МВФ это видит".
"МВФ видит, что часть их денег оседает в карманах у "смотрящих" за теми или иными отраслями", - добавил он.
- Напомним, в интервью британскому деловому изданию The Financial Times Петр Порошенко заявил о том, что "попытки доноров (международных финансовых, - ред.) участвовать в назначениях судей (Антикоррупционного суда, - ред.) "противоречат Конституции Украины".
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