 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЕБРР выделил 25,9 млн евро на строительство 3-х солнечных электростанций в Винницкой области

Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - написал глава государства и поблагодарил партнеров за поддержку.

  • Как уже сообщалось, более 40 городов по всему миру полностью перешли на возобновляемую энергию, и как минимум сотня городов, таким образом, обеспечивает 70% запроса на электроэнергию. А крупнейшая на планете солнечная электростанция скоро появится в Египте.
  • В начале года завершилось строительство солнечной электростанции в городе Никополе на Днепропетровщине.
  • В январе 2018 года Фонд государственного имущества выставил на продажу третий участок земли в отчужденной зоне Чернобыльской АЭС для строительства электростанции.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать