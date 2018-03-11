ЕБРР выделил 25,9 млн евро на строительство 3-х солнечных электростанций в Винницкой области
11 марта, 2018, 15:49
Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области
Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - написал глава государства и поблагодарил партнеров за поддержку.
- Как уже сообщалось, более 40 городов по всему миру полностью перешли на возобновляемую энергию, и как минимум сотня городов, таким образом, обеспечивает 70% запроса на электроэнергию. А крупнейшая на планете солнечная электростанция скоро появится в Египте.
- В начале года завершилось строительство солнечной электростанции в городе Никополе на Днепропетровщине.
- В январе 2018 года Фонд государственного имущества выставил на продажу третий участок земли в отчужденной зоне Чернобыльской АЭС для строительства электростанции.
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