ЕБРР выделил 25,9 млн евро на строительство 3-х солнечных электростанций в Винницкой области

11 марта, 2018, 15:49

Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - написал глава государства и поблагодарил партнеров за поддержку.