Дочь Путина имеет секретные банковские счета в Латвии, - Нуланд
Предложения о соответствующем вмешательстве разрабатывали координатор Белого дома по кибербезопасности Майкл Дэниел и эксперт по РФ в Совете национальной безопасности Селеста Волландер, которая работала над этим вместе с Нуланд, сообщает DW.
Об этом пишут авторы книги "Русская рулетка: инсайдерская история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа" ("Russian Roulette: The Inside Story of putin's War on America and the Election of Donald Trump"), которая выйдет в продажу 13 марта 2018 года.
Эту книгу написали журналист ведущего американского портала Yahoo Майкл Исикоф и главный редактор журнала Mother Jones Дэвид Корн.
В беседе с журналистами Нуланд, в частности, рассказала, что Волландер предлагала раскрыть информацию о засекреченных банковских счетах дочери президента России Владимира Путина в Латвии. Еще одной идеей было распространить на российских интернет-ресурсах информацию о "деньгах Путина, подруг российских чиновников, о коррупции в партии Путина "Единая Россия".
"Мы хотели увеличить цену расплаты до уровня, который установил Путин ", - пояснила Нуланд.
Среди предложений были также кибератаки на российские разведведомств и кибератака Агентства национальной безопасности, которая бы разоблачила созданные Москвой сайты и российских хакеров Guccifer 2.0 и DCLeaks, причастных к обнародованию документов Демократической партии.
Однако, эти меры так и остались на уровне предложений, отмечается в книге.
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