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День в АТО: погибший и 2 раненых

Боевики российско-оккупационных войск продолжают обстреливать позиции сил АТО, срывая договоренности о полном прекращении огня

С начала суток зафиксированы три обстрела позиций украинских защитников, сообщается в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 воскресенья, 11 марта 2018 года.

"В частности, на Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. Вследствие вражеских обстрелов в Новозвановкеодин военнослужащий получил ранение", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина. Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий.

"Еще один наш защитник во время проверки минного поля получил осколочные ранения", - сообщили в штабе.

Отмечается, что обоих раненых оперативно доставили в военно-медицинское учреждение. Им оказана необходимая медицинская помощь.

 

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