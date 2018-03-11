Британия обсудит отравление российского разведчика с союзниками по НАТО

11 марта, 2018, 09:52

Великобритания планирует обсудить ситуацию с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля со своими союзниками по Североатлантическому альянсу

Об этом сообщил парламентский заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд, пишет DW.com.

"Нам не следует забегать вперед, мы должны дать обоснованный ответ. Будем обсуждать это с нашими партнерами по НАТО, - указал он. - Возникает ряд серьезных вопросов - в частности, как противостоять негласной и вредной атаке, нанесенной специально, чтобы посеять хаос в нашем обществе ".

Как уточняет британская газета The Independent, позицию Эллвуда поддержал и глава оборонного ведомства страны Гэвин Уильямсон.

Последний также упомянул "влиятельных союзников" Лондона, говоря о том, что Соединенное Королевство готово задействовать "все имеющиеся у него ресурсы", после того как следствие установит, кто "стоял за атакой".

Ранее сообщалось, что британские власти рассматривает возможность коллективного бойкота чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России, из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

Как известно, отравленные россияне были найдены без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененной нервно-паралитического вещества.

Ранее в субботу министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери. По его итогам она сообщила, что к расследованию привлечены более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции.