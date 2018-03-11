Армия Асада заблокировала два города в Восточной Гуте
Об этом сообщает правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) со ссылкой на очевидцев, пишет DW.com.
Армия президента Башара Асада отрезала от подконтрольного повстанцам региона стратегически важные города Дума и Хараста, а также захватила другой населенный пункт - Мисраба.
Репортер агентства AFP сообщил об обстреле Думы с воздуха. По информации SOHR, сирийская армия взяла под контроль дороги, соединяющие Думу с Харастою (на востоке) и Мисрабой (на юге).
Таким образом, войскам Асада удалось разделить Восточную Гуту на три части: Дума и его окружение на севере, Хараста на западе и другие населенные пункты на востоке.
Сирийская правительственная армия начала наступление на Восточную Гуту - один из остальных, которые остались, подконтрольных повстанцам регионов - в середине февраля.
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Восточная Гута является последним анклавом недалеко от сирийской столицы, находящимся под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников.
- Напомним, что 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, которая требует 30-дневного прекращения огня в Сирии.
- После этого в Вашингтоне призвали Россию и Асада немедленно реализовать резолюцию Совбеза ООН.
- Впрочем, российские дипломаты уже дали понять, что резолюция является скорее формальностью, и прекращение бомбардировок ожидать не стоит.
- Таким образом 25 февраля силы режима сирийского президента Башара Асада продолжали обстреливать подконтрольные повстанцам районы Восточной Гуты под Дамаском.
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