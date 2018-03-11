17 машин сгорели на автобазе в Днепропетровской области
11 марта, 2018, 12:12
В субботу вечером в результате пожара в ангаре автобазы ОАО "Павлоградуголь" на Днепропетровщине сгорели 9 автобусов и 8 автомобилей
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы ОАО "Павлоградуголь" возник пожар.
В 01:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 м2.
Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 33 человека личного состава.
Как известно, ЧАО "Павлоградуголь" входит в группу ДТЭК Рината Ахметова.
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