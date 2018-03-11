15 марта на Закарпатье будет выходным днем - в честь Карпатской Украины
11 марта, 2018, 16:50
Четверг, 15 марта 2018 года, когда будет отмечаться годовщина образования Карпатской Украины, на Закарпатье будет выходным днем
Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает Закарпаття онлайн.
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Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.
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- 15 марта 1939 сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и тризубом, а гимном - "Ще не вмерла Украина"
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