15 марта на Закарпатье будет выходным днем - в честь Карпатской Украины

11 марта, 2018, 16:50

Четверг, 15 марта 2018 года, когда будет отмечаться годовщина образования Карпатской Украины, на Закарпатье будет выходным днем

Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает Закарпаття онлайн.

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Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.

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