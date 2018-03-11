15-летняя украинская теннисистка уступила бывшей соотечественнице в финале турнира в Китае
11 марта, 2018, 12:32
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк уступила в финале турнира серии ITF в китайском Чжухае
Решающий матч соревнований Костюк играла против бывшей соотечественницы Марины Заневской, которая несколько лет назад приняла гражданство Бельгии. На данный момент она занимает 183-е место в мировом рейтинге. Матч продолжался 1 час 21 минуту и завершился победой Заневской со счетом 6:2, 6:4.
Отметим, что призовой фонд турнира в Чжухае составляет 60 тысяч долларов.
- Финал в Чжухае стал вторым для Костюк в текущем сезоне. В 2018 году украинка уже выиграла один турнир серии ITF, победив на соревнованиях в австралийском Берни.
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