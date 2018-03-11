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15-летняя украинская теннисистка уступила бывшей соотечественнице в финале турнира в Китае

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк уступила в финале турнира серии ITF в китайском Чжухае

Решающий матч соревнований Костюк играла против бывшей соотечественницы Марины Заневской, которая несколько лет назад приняла гражданство Бельгии. На данный момент она занимает 183-е место в мировом рейтинге. Матч продолжался 1 час 21 минуту и завершился победой Заневской со счетом 6:2, 6:4.

Отметим, что призовой фонд турнира в Чжухае составляет 60 тысяч долларов.

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