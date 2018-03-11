15-летняя украинская теннисистка уступила бывшей соотечественнице в финале турнира в Китае

11 марта, 2018, 12:32

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк уступила в финале турнира серии ITF в китайском Чжухае

Решающий матч соревнований Костюк играла против бывшей соотечественницы Марины Заневской, которая несколько лет назад приняла гражданство Бельгии. На данный момент она занимает 183-е место в мировом рейтинге. Матч продолжался 1 час 21 минуту и завершился победой Заневской со счетом 6:2, 6:4.

Отметим, что призовой фонд турнира в Чжухае составляет 60 тысяч долларов.