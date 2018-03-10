Жители оккупированного Донецка, которые пострадали от взрыва неустановленного предмета, получили травмы глаз
10 марта, 2018, 22:22
6 пострадавших во время взрыва в Кировском районе Донецка находятся в удовлетворительном состоянии
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на ресурсы боевиков.
"Общее состояние всех пострадавших удовлетворительное", - сообщил директор травматологического центра Александр Кравченко.
По его словам, 5 человек, которые получили травмы глаз, прооперированы и они находятся на стационарном лечении в глазном отделении центра. 6-му пострадавшему назначили амбулаторное лечение.
- В результате взрыва неустановленного предмета в Кировском районе Донецка погибли 2 человека, еще 6 получили ранения. Подробностей этого инцидента нет, очевидно речь идет о подрыве автобуса, не исключено что на мини.
- 5 марта в Донецке вблизи спортивного комплекса "Олимпийский" произошел взрыв, в результате которого погибла девушка 1979 года рождения, еще один человек ранен. Как утверждают в "ДНР", причинной взрыва автомобиля стала "ссора молодой пары".
- 3 марта в Ворошиловском районе Донецка прозвучал взрыв, который повредил несколько автомобилей, в одном из которых находился мужчина. У пострадавшего множественные осколочные ранения по всему телу и контузия. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
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