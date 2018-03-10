Жители оккупированного Донецка, которые пострадали от взрыва неустановленного предмета, получили травмы глаз

10 марта, 2018, 22:22

6 пострадавших во время взрыва в Кировском районе Донецка находятся в удовлетворительном состоянии

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на ресурсы боевиков.

"Общее состояние всех пострадавших удовлетворительное", - сообщил директор травматологического центра Александр Кравченко.

По его словам, 5 человек, которые получили травмы глаз, прооперированы и они находятся на стационарном лечении в глазном отделении центра. 6-му пострадавшему назначили амбулаторное лечение.