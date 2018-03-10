Избиение нардепа Левченко будут расследовать как насилие в отношении госдеятеля
Как сообщает в субботу прокуратура Киева, соответствующие сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 346 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".
Кроме того, в связи со столкновениями, произошедшими во время упомянутых событий, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В прокуратуре отметили, что в рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия.
Как сообщалось, 9 марта утром депутат Киеврады Святослав Кутняк заявил, что позафракционного народного депутата, члена ВО "Свобода" Юрия Левченко избили до потери сознания на акции против застройки в Киеве.
Полиция начала по факту инцидента уголовное производство по ч. 2 ст. 296 "Хулиганство".
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