 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Избиение нардепа Левченко будут расследовать как насилие в отношении госдеятеля

Инцидент, произошедший 9 марта на улице Половецкой в Киеве между нардепом Юрием Левченко и группой лиц, будет расследоваться по статье "Насилие в отношении государственного деятеля"

Как сообщает в субботу прокуратура Киева, соответствующие сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 346 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Кроме того, в связи со столкновениями, произошедшими во время упомянутых событий, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что в рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия.

Как сообщалось, 9 марта утром депутат Киеврады Святослав Кутняк заявил, что позафракционного народного депутата, члена ВО "Свобода" Юрия Левченко избили до потери сознания на акции против застройки в Киеве.

Полиция начала по факту инцидента уголовное производство по ч. 2 ст. 296 "Хулиганство".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать