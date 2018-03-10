Избиение нардепа Левченко будут расследовать как насилие в отношении госдеятеля

10 марта, 2018, 10:32

Инцидент, произошедший 9 марта на улице Половецкой в Киеве между нардепом Юрием Левченко и группой лиц, будет расследоваться по статье "Насилие в отношении государственного деятеля"

Как сообщает в субботу прокуратура Киева, соответствующие сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 346 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Кроме того, в связи со столкновениями, произошедшими во время упомянутых событий, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что в рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия.

Как сообщалось, 9 марта утром депутат Киеврады Святослав Кутняк заявил, что позафракционного народного депутата, члена ВО "Свобода" Юрия Левченко избили до потери сознания на акции против застройки в Киеве.

Полиция начала по факту инцидента уголовное производство по ч. 2 ст. 296 "Хулиганство".