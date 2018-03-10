Илон Маск показал проект электробуса для тоннелей под городами
10 марта, 2018, 10:55
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео с концептом электробуса для тоннелей под городами, которые создает его компания The Boring Company
"Считаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус", - написал Маск в ответах на твиты.
Приоритетом для The Boring Company станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили. Маск также пояснил, что его компания планирует создать большое количество очень маленьких станций, разбросанных по всему городу.
Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U— Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.
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