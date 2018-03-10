Вице-премьер Болгарии не собирается извиняться перед Гундяевым за слова о "сигаретном митрополите" и "второсортном агенте КГБ"

10 марта, 2018, 20:40

Вице-премьер Болгарии Валери Симеонов объявил, что не собирается извиняться за свои слова в адрес главы Русской православной церкви (РПЦ), патриарха Кирилла (Гундяева)

Об этом сообщает Религиозная правда.

"Я не чувствую за собой никакой вины, потому что человеку, который говорит правду, не за что извиняться. Мои слова были исключительно точными. Я обдумываю все, что говорю. Даже я не все сказал о многих фактах, касающихся личности Владимира Гундяева, как зовут патриарха Кирилла", - сообщил Симеонов.