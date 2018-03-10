Водитель автобуса "Мариуполь-Святогорск" назвал украинский язык "козьим языком", его вызвали в СБУ
10 марта, 2018, 21:05
Водитель автобуса "Мариуполь-Святогорск" Пономарев Александр считает украинский язык "козьим языком"
За это его вызвали на профилактическую беседу в СБУ, сообщает в Facebook житель Мариуполя Алекс Афонин.
"Как он заявил: в его автобусе "должен звучать единственно нормальный язык – русский", он не понимает "козьего языка", - отмечает очевидец.
По его словам, в автобусе ехал сотрудник СБУ.
"Подойдя к водителю, он спокойно сказал, что ждет его в понедельник в Мариуполе в здании СБУ. Переписал его данные, взял номер телефона", - добавил Афонин.
В комментарии местному изданию "Знамя индустрии" Пономарев подчеркнул, что не собирался оскорблять украинский язык.
"Возможно, я погарячился", - признал он.
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