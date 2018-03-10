Водитель автобуса "Мариуполь-Святогорск" назвал украинский язык "козьим языком", его вызвали в СБУ

10 марта, 2018, 21:05

Водитель автобуса "Мариуполь-Святогорск" Пономарев Александр считает украинский язык "козьим языком"

За это его вызвали на профилактическую беседу в СБУ, сообщает в Facebook житель Мариуполя Алекс Афонин.

"Как он заявил: в его автобусе "должен звучать единственно нормальный язык – русский", он не понимает "козьего языка", - отмечает очевидец.

По его словам, в автобусе ехал сотрудник СБУ.

"Подойдя к водителю, он спокойно сказал, что ждет его в понедельник в Мариуполе в здании СБУ. Переписал его данные, взял номер телефона", - добавил Афонин.

В комментарии местному изданию "Знамя индустрии" Пономарев подчеркнул, что не собирался оскорблять украинский язык.

"Возможно, я погарячился", - признал он.