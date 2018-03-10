Во время пожара в частном доме на Кировоградщине погибли 3 маленьких детей

10 марта, 2018, 21:25

В субботу, 10 марта 2018 года, в 13:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Верблюжка Новгородковского района Кировоградской области

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 35 кв. м. Во время тушения пожара обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 годов рождения. Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра", - говорится в сообщении.

В 14:00 пожар локализован и в 15:00 ликвидирован, сообщают спасатели.

Причины пожара и смерти детей устанавливают специалисты.