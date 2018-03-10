В Киеве пьяный водитель протаранил полицейское авто: трое правоохранителей травмированы

10 марта, 2018, 09:18

В Киеве, в Днепровском районе, на пересечении улиц Алишера Навои и генерала Жмаченко произошло ДТП с участием полиции охраны

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Со слов свидетелей, полицейские на Toyota Prius преследовали по вулицв Курнатовского автомобиль Hyundai Getz, водитель которого проигнорировал требование об остановке.

На пересечении с улицей Алишера Навои водитель Hyundai Getz не справился с управлением и врезался в автомобиль Skoda Octavia полиции охраны, водитель которого стоял на перекрестке и ждал разрешающего сигнала светофора.

Удар был такой силы, что Шкоду выбросило на тротуар. В результате ДТП пострадал водитель Хюндая, которого с явными признаками алкогольного опьянения, а также его пассажирку госпитализировали врачи "скорой". Также в больницу с травмами различной степени тяжести забрали экипаж полиции охраны из трех человек. На месте ДТП работают полицейские и следственно-оперативная группа.