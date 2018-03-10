В Киеве пьяный водитель протаранил полицейское авто: трое правоохранителей травмированы
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Со слов свидетелей, полицейские на Toyota Prius преследовали по вулицв Курнатовского автомобиль Hyundai Getz, водитель которого проигнорировал требование об остановке.
На пересечении с улицей Алишера Навои водитель Hyundai Getz не справился с управлением и врезался в автомобиль Skoda Octavia полиции охраны, водитель которого стоял на перекрестке и ждал разрешающего сигнала светофора.
Удар был такой силы, что Шкоду выбросило на тротуар. В результате ДТП пострадал водитель Хюндая, которого с явными признаками алкогольного опьянения, а также его пассажирку госпитализировали врачи "скорой". Также в больницу с травмами различной степени тяжести забрали экипаж полиции охраны из трех человек. На месте ДТП работают полицейские и следственно-оперативная группа.
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