 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве пьяный водитель протаранил полицейское авто: трое правоохранителей травмированы

В Киеве, в Днепровском районе, на пересечении улиц Алишера Навои и генерала Жмаченко произошло ДТП с участием полиции охраны

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Со слов свидетелей, полицейские на Toyota Prius преследовали по вулицв Курнатовского автомобиль Hyundai Getz, водитель которого проигнорировал требование об остановке.

На пересечении с улицей Алишера Навои водитель Hyundai Getz не справился с управлением и врезался в автомобиль Skoda Octavia полиции охраны, водитель которого стоял на перекрестке и ждал разрешающего сигнала светофора.

Удар был такой силы, что Шкоду выбросило на тротуар. В результате ДТП пострадал водитель Хюндая, которого с явными признаками алкогольного опьянения, а также его пассажирку госпитализировали врачи "скорой". Также в больницу с травмами различной степени тяжести забрали экипаж полиции охраны из трех человек. На месте ДТП работают полицейские и следственно-оперативная группа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать