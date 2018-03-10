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В Калифорнии нападавший захватил дом ветеранов: 4 погибших

В городе Йонтвилл в Калифорнии 9 марта нападавший захватил дом ветеранов. Позже он и трое заложниц были найдены мертвыми

Как сообщает ВВС, дом ветеранов стал местом многочасового противостояния с полицией после того, как мужчина вошел в здание с винтовкой.

По словам представителя полиции, около 18:00 по местному времени (02:00 по Гринвичу) полицейские обнаружили трех погибших женщин, а также нападавшего.

Трое женщин, предположительно, были сотрудниками центра.

Личность нападавшего не установлена, и пока неизвестно, имеет ли он какие-либо отношения с кем-то из жертв.

Дом ветеранов является одним из крупнейших в Соединенных Штатах, там проживали около тысячи ветеранов, которые служили в американских войсках в ряде конфликтов вплоть до Второй мировой войны.

Он расположен в винном регионе Napa Valley, на север от Сан-Франциско.

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