В Калифорнии нападавший захватил дом ветеранов: 4 погибших
Как сообщает ВВС, дом ветеранов стал местом многочасового противостояния с полицией после того, как мужчина вошел в здание с винтовкой.
По словам представителя полиции, около 18:00 по местному времени (02:00 по Гринвичу) полицейские обнаружили трех погибших женщин, а также нападавшего.
Трое женщин, предположительно, были сотрудниками центра.
Личность нападавшего не установлена, и пока неизвестно, имеет ли он какие-либо отношения с кем-то из жертв.
Дом ветеранов является одним из крупнейших в Соединенных Штатах, там проживали около тысячи ветеранов, которые служили в американских войсках в ряде конфликтов вплоть до Второй мировой войны.
Он расположен в винном регионе Napa Valley, на север от Сан-Франциско.
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