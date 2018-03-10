Украинский загранпаспорт улучшил свои позиции в рейтинге самых желанных в мире

10 марта, 2018, 08:51

Украинский паспорт занял 91-е место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства среди 199 стран мира

По сравнению с прошлым годом украинский паспорт улучшил свои позиции на 21 пункт, передает Радио Свобода.

Среди факторов, которые учитывают во время оценивания: безвизовые поездки, система налогообложения, общее восприятие государства и граждан в мире, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы.

Украинцы на сегодняшний день могут ездить без виз или по упрощенному порядку в 114 стран мира.

Первые пять мест заняли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.