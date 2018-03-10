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Украинец пытался провести на оккупированные территории $60 тыс., 13 тыс. грн и препараты для стоматологии

На линии разграничения в Донецкой области в субботу, 10 марта, военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили крупную сумму денег и стоматологические препараты

Все это обнаружили во время мероприятий контроля у гражданина Украины, который направлялся на временно оккупированную территорию через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское", передает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время проверки пограничный наряд в автомобиле украинца обнаружил $60 тыс. и 13 тыс. грн. Также в транспортном средстве были различные медицинские препараты, используемые в стоматологии. Их стоимость составляет более 10 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Гражданина и обнаруженные находки передали сотрудникам ГФС для принятия правового решения.

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  • Напомним, именно на КПВВ "Майорское" утром 8 марта 2018 года схватили бывшего переговорщика Владимира Рубана с оружием и боеприпасами.
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