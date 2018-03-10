Украинцы должны поторопиться с выбором семейного врача. Времени до 1 апреля все меньше, - Супрун

10 марта, 2018, 16:13

Ульяна Супрун в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV, 3 марта 2018 года

Чем раньше украинцы начнут поиски семейного врача, тем большими будут выбор и уверенность, что именно этот врач подходит

Об этом в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"В апреле начнется национальная кампания по выбору врача - каждый украинец сможет выбрать себе семейного врача (взрослые и дети), терапевта (взрослые) и педиатра (дети) и подписать с ним декларацию. Врача можно будет выбрать без привязки к месту регистрации", - подчеркнула она.

По словам и.о. министра, если кто-то уже имеет врача, который ухаживает за ним или членами его семьи, к нему привыкли и ему доверяют, то нужно "просто подписать с ним декларацию".

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"Если врач, который вел вас до начала кампании по выбору врачей, не устраивает, самое время найти того, кому вы готовы доверить свое здоровье", - добавила Супрун.

Руководительница Минохоронидоровья напомнила, что соглашение с семейным врачом ( "право") подписывается бессрочно и действует "до момента, пока вы не решите изменить врача".

"Чем раньше вы начнете искать своего врача - тем больше у вас будет выбора и уверенности, что именно этот врач вам подходит", - отметила Супрун.

Предварительно планируется, что 1 семейный врач может подписать декларацию с 1800 пациентами, 1 врач-терапевт с 2000 пациентами, 1 врач-педиатр - 900 пациентами.