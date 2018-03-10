Украинцы должны поторопиться с выбором семейного врача. Времени до 1 апреля все меньше, - Супрун
Об этом в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"В апреле начнется национальная кампания по выбору врача - каждый украинец сможет выбрать себе семейного врача (взрослые и дети), терапевта (взрослые) и педиатра (дети) и подписать с ним декларацию. Врача можно будет выбрать без привязки к месту регистрации", - подчеркнула она.
По словам и.о. министра, если кто-то уже имеет врача, который ухаживает за ним или членами его семьи, к нему привыкли и ему доверяют, то нужно "просто подписать с ним декларацию".
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"Если врач, который вел вас до начала кампании по выбору врачей, не устраивает, самое время найти того, кому вы готовы доверить свое здоровье", - добавила Супрун.
Руководительница Минохоронидоровья напомнила, что соглашение с семейным врачом ( "право") подписывается бессрочно и действует "до момента, пока вы не решите изменить врача".
"Чем раньше вы начнете искать своего врача - тем больше у вас будет выбора и уверенности, что именно этот врач вам подходит", - отметила Супрун.
Предварительно планируется, что 1 семейный врач может подписать декларацию с 1800 пациентами, 1 врач-терапевт с 2000 пациентами, 1 врач-педиатр - 900 пациентами.
- Напомним, перед этим Супрун рассказала в эфире Еспресо.TV об обязанности семейных врачей, а также о том, какие услуги государственной медицины останутся бесплатными.
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