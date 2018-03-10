Украина выиграла серебро в смешанной эстафете по биатлону в Контиолахти

10 марта, 2018, 19:21

Сегодня, 10 марта 2018 года, на этапе Кубка мира в Контиолахти прошла смешанная эстафета

Украина в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Артема Примы и Дмитрия Подручного стала второй, пишет спортивное издание Трибуна.

Украинцы стали лучшими в стрельбе, использовав всего 3 дополнительных патрона.

Меркушина на стрельбе не использовала дополнительных патронов, но передала эстафету лишь 7-й, уступая лидеру 18 секунд.

Семеренко допустила один промах и передала эстафету 3-й, проигрывая первому месту 1 секунду.

Прима тоже промахнулся лишь один раз, показав 4-й результат во время передачи эстафеты.

С последней стрельбы Дмитрий Подручный вышел первым, промахнувшись раз и выигрывая у Лукаса Хофера 5,7 секунд, но уступил итальянцу на финише 1,5 секунды.