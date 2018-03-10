 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина выиграла серебро в смешанной эстафете по биатлону в Контиолахти

Сегодня, 10 марта 2018 года, на этапе Кубка мира в Контиолахти прошла смешанная эстафета

Украина в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Артема Примы и Дмитрия Подручного стала второй, пишет спортивное издание Трибуна.

Украинцы стали лучшими в стрельбе, использовав всего 3 дополнительных патрона.

Меркушина на стрельбе не использовала дополнительных патронов, но передала эстафету лишь 7-й, уступая лидеру 18 секунд.

Семеренко допустила один промах и передала эстафету 3-й, проигрывая первому месту 1 секунду.

Прима тоже промахнулся лишь один раз, показав 4-й результат во время передачи эстафеты.

С последней стрельбы Дмитрий Подручный вышел первым, промахнувшись раз и выигрывая у Лукаса Хофера 5,7 секунд, но уступил итальянцу на финише 1,5 секунды.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать