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Украина рассчитывает, что Будапешт не будет блокировать участие Порошенко в саммите НАТО

В украинском правительстве выражают надежду на проведение заседания комиссии Украина-НАТО на высшем уровне

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер в Брюсселе, говорится в сообщении на сайте правительства.

По словам вице-премьера, одним из приоритетов в повестке дня сотрудничества с НАТО является обсуждение новых возможностей, которые могут открыться для Украины по результатам саммита Альянса, который состоится в июле этого года в Брюсселе

 "Мы рассчитываем на проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств стран Альянса", - заявила она.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что поведение Венгрии в отношении Украины недопустима. "Чрезвычайно важными на сегодня должны быть именно единство и солидарность всех стран НАТО, а обсуждение вопросов двусторонней повестки дня не должно ограничивать сотрудничество Украины с НАТО", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Напомним, в феврале Будапешт заблокировал уже второе министерское заседание НАТО. Венгерская власть объясняет, что таким образом она давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.
В НАТО выразили надежду, что Венгрия и Украина договорятся по поводу языкового закона, из-за которого Будапешт блокирует встречи Киева в Североатлантическом альянсе.

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