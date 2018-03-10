 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Трампа хотят ограничить во времени и тематике расследования Мюллера, – СМИ

Адвокаты главы Белого дома хотят ограничить во времени расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможных связей президентской кампании Трампа с россиянами в обмен на общение последнего со следствием

Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Юридическая команда президента хочет довести к сведению Мюллера, что Трамп согласится на собеседование при условии учета многих факторов, в том числе, что спецпрокурор обязуется определить дату завершения следствия, по крайней мере той части, которая касается самого Трампа", – говорится в статье.

"Идея заключается в том, чтобы предложить 60-дневный срок для завершения следствия с даты собеседования", – пишет издание со ссылкой на источники.

Также сообщается, что адвокаты стремятся сузить объем и тематику вопросов к президенту со стороны команды Мюллера.

У Трампа, в частности, хотят, чтобы вопросы касались только решения президента относительно увольнения бывшего советника по вопросам нацбезопасности Майка Флинна, а также экс-директора ФБР Джеймса Коми.

"Мюллер может вообще отклонить все условия адвокатов Трампа и выписать их подзащитному повестку в суд, где его заслушает уже жюри присяжных. Он имеет право так сделать", – подчеркивает газета.

Как известно, американские спецслужбы убеждены, что российская власть стоит за попытками повлиять на исход выборов 2016 года в США.

В нескольких странах Европы также пришли к выводу, что Россия пыталась вмешаться в выборы, в частности, во Франции, Испании и во время голосования по Brexit в Великобритании.

В конце декабря 2017 года в интервью New York Times президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году.

Он повторил, что сговора между его предвыборной кампанией и РФ не было и расследование возможного вмешательства России в американские выборы приводит к тому, что США "плохо выглядит" перед миром.

Президент регулярно критиковал Мюллера за заявления о вмешательстве России в выборы в США или иные связи с его кампанией, называя это "охотой на ведьм". Четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинениям в таких связях.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать