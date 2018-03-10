Сирийские повстанцы начали покидать Восточную Гуту

10 марта, 2018, 08:34

Часть повстанцев, ведущих боевые действия против сирийских правительственных войск, начали покидать Восточную Гуту, которая находится в осаде

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным журналистов, решение об эвакуации было принято во время консультаций представителей ООН с лидерами постанцев.

Также организация Джейш аль-Ислам сообщила, что представителей Хаят Тахрир аш-Шам переводят в провинцию Идлиб.

С 18 февраля в регионе не утихают бои, гибнет все больше людей, поступают сообщения об обстреле больницы и голоде среди населения.

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Восточная Гута является последним анклавом возле сирийской столицы, которая находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников.

Напомним, что 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую 30-дневного прекращения огня в Сирии.

После этого в Вашингтоне призвали Россию и Асада немедленно реализовать резолюцию Совбеза ООН.

Впрочем, российские дипломаты уже дали понять, что резолюция является скорее формальностью и прекращение бомбардировок ожидать не стоит.

Таким образом, 25 февраля силы режима сирийского президента Башара Асада продолжали обстреливать подконтрольные повстанцам районы Восточной Гуты под Дамаском.