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Сирийские повстанцы начали покидать Восточную Гуту

Часть повстанцев, ведущих боевые действия против сирийских правительственных войск, начали покидать Восточную Гуту, которая находится в осаде

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным журналистов, решение об эвакуации было принято во время консультаций представителей ООН с лидерами постанцев.

Также организация Джейш аль-Ислам сообщила, что представителей Хаят Тахрир аш-Шам переводят в провинцию Идлиб.

С 18 февраля в регионе не утихают бои, гибнет все больше людей, поступают сообщения об обстреле больницы и голоде среди населения.

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Восточная Гута является последним анклавом возле сирийской столицы, которая находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников.

Напомним, что 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую 30-дневного прекращения огня в Сирии.
После этого в Вашингтоне призвали Россию и Асада немедленно реализовать резолюцию Совбеза ООН.
Впрочем, российские дипломаты уже дали понять, что резолюция является скорее формальностью и прекращение бомбардировок ожидать не стоит.
Таким образом, 25 февраля силы режима сирийского президента Башара Асада продолжали обстреливать подконтрольные повстанцам районы Восточной Гуты под Дамаском.

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