Сутки на фронте: погиб один украинский боец, еще один - ранен

10 марта, 2018, 08:16

За сутки, 9 марта, боевики 3 раза нарушили режим тишины. Один украинский боец погиб, еще один - получил ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За минувшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрелf позиций ВСУ. На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам возле Станицы Луганской, - говорится в отчете.

На Донецком направлении боевики дважды применяли стрелковое оружие в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.