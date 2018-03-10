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Сутки на фронте: погиб один украинский боец, еще один - ранен

За сутки, 9 марта, боевики 3 раза нарушили режим тишины. Один украинский боец погиб, еще один - получил ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За минувшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрелf позиций ВСУ. На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам возле Станицы Луганской, - говорится в отчете.

На Донецком направлении боевики дважды применяли стрелковое оружие в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.

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