Сутки на фронте: погиб один украинский боец, еще один - ранен
10 марта, 2018, 08:16
За сутки, 9 марта, боевики 3 раза нарушили режим тишины. Один украинский боец погиб, еще один - получил ранения
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"За минувшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрелf позиций ВСУ. На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам возле Станицы Луганской, - говорится в отчете.
На Донецком направлении боевики дважды применяли стрелковое оружие в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.
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