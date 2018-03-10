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Скрипаля и его дочь отравили в собственном доме, - The Telegraph

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим газом в собственном доме

Об этом сообщило британское издание The Telegraph

Отмечается также, что полицейский Ник Бейли, который также был отравлен, почувствовал себя плохо после посещения дома Скрипаля.

Полиция и службы безопасности будут изучать, каким образом было использовано нервно-паралитическое вещество.

  • 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Скрипалю стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
  • Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
  • В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
  • По словам премьер-министра Мэй, из-за отравления Скрипаля министры могут отказаться от посещения ЧМ-2018 в России.
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