Скрипаля и его дочь отравили в собственном доме, - The Telegraph
10 марта, 2018, 07:49
Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим газом в собственном доме
Об этом сообщило британское издание The Telegraph
Отмечается также, что полицейский Ник Бейли, который также был отравлен, почувствовал себя плохо после посещения дома Скрипаля.
Полиция и службы безопасности будут изучать, каким образом было использовано нервно-паралитическое вещество.
- 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Скрипалю стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- По словам премьер-министра Мэй, из-за отравления Скрипаля министры могут отказаться от посещения ЧМ-2018 в России.
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