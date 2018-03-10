Скрипаля и его дочь отравили в собственном доме, - The Telegraph

10 марта, 2018, 07:49

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим газом в собственном доме

Об этом сообщило британское издание The Telegraph

Отмечается также, что полицейский Ник Бейли, который также был отравлен, почувствовал себя плохо после посещения дома Скрипаля.

Полиция и службы безопасности будут изучать, каким образом было использовано нервно-паралитическое вещество.