10 марта, 2018, 17:20

Ветеран ГРУ Сергей Скрипаль был высокооплачиваемым и особо ценным агентом службы внешней разведки Великобритании MI-6 и поставлял своим кураторам информацию в течение 10 лет

Он передал британской разведке весь телефонный справочник ИГРУ, пишет The Times.

По данным издания, сначала Скрипаль попал в поле зрения спецслужб Испании, где он находился в командировке, но потом его вербовкой занималась МИ-6. Во время работы в ГРУ, в 1995 году он встретился с офицером британской спецслужбы, который выдавал себя за испанского торгового делового партнера.

Впоследствии Скрипаль раскрыл информацию, что является полковником ГРУ, о чем уже знали его вербовщики.

Вскоре у него был диагностирован диабет и он вернулся в Москву, однако продолжал регулярно посещать Испанию с целью прохождения лечения и отдыха. Там он расширял контакты с британскими коллегами. В 2000 году он оставил службу в ГРУ и через своего коллегу по армии получил работу в правительстве Московской области, продолжая оказывать британской разведке полезную информацию.

Затем агенты MИ-6 встречались с ним в доме близ города Малага (Испания). Встречи продолжались по 3-4 часа, за каждую из них Скрипаль получал по $ 5-6 тыс.