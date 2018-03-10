Россия окончательно потеряла молодое поколение украинцев, - Волкер

10 марта, 2018, 15:54

Молодые украинцы воспринимают Россию как агрессора, поэтому для России это поколение окончательно потеряно

Об этом специальный представитель Госдепартамента США Курта Волкера заявил 10 марта 2018 года на Брюссельском форуме, передает Радио Свобода.

"Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она воспринимает, как нормальную ситуацию". Но, считает американский дипломат, напав на Украину, аннексировав Крым и продолжая оккупацию ее востока, россияне совершили обратное и получили более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину. Этого никогда раньше не было, добавил Волкер", - отметил он.

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По словам Волкера, эта тенденция усугубляется с каждым днем, молодое поколение украинцев для России утраченное окончательно, ибо "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта".

"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует из вывода своих войск из Восточной Украины", - добавил политик.