Россия окончательно потеряла молодое поколение украинцев, - Волкер
Об этом специальный представитель Госдепартамента США Курта Волкера заявил 10 марта 2018 года на Брюссельском форуме, передает Радио Свобода.
"Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она воспринимает, как нормальную ситуацию". Но, считает американский дипломат, напав на Украину, аннексировав Крым и продолжая оккупацию ее востока, россияне совершили обратное и получили более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину. Этого никогда раньше не было, добавил Волкер", - отметил он.
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По словам Волкера, эта тенденция усугубляется с каждым днем, молодое поколение украинцев для России утраченное окончательно, ибо "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта".
"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует из вывода своих войск из Восточной Украины", - добавил политик.
- Перед этим он заявлял, что "ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать.
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